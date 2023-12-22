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غزة.. الجيش الإسرائيلي يطالب السكان بإخلاء مخيم البريج وأحياء أخرى

عمليات إخلاء في قطاع غزة
عمليات إخلاء في قطاع غزة Copyright KHALIL HAMRA/AP
بقلم:  يورونيوز
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طالب الجيش الإسرائيلي سكان مخيم البريج، بإخلاء مناطقهم والتوجه إلى مراكز إيواء في مدينة دير البلح، مع توسعه في الهجوم البري.

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عمليات إخلاء جديدة قام بها الجيش الإسرائيلي الذي طالب الفلسطينيين في وسط غزة، بما في ذلك مخيم البريج للاجئين وخمسة أحياء أخرى، بالإخلاء والبحث عن مأوى جنوب مدينة دير البلح.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أفاد شهود عيون بأن مئات الفلسطينيين تم اجلاؤهم على طول شارع صلاح الدين معظمهم سيرا على الأقدام وبعضهم على عربات تجرها الحمير.

هذا وقد أفادت وزارة الصحة في غزة إن أمر الإخلاء جاء في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع 20 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

المصادر الإضافية • أ ب

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