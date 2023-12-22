يائير نتنياهو إلى الواجهة مجددا... حراسة نجل رئيس الوزراء في ميامي كلفت إسرائيل مليون شيكل

بقلم: يورونيوز

تشمل النفقات التي تكبدتها الحكومة الإسرائيلية لحماية يائير نتنياهو في ميامي، تكاليف الإقامة والطعام والسيارة والسائق للحراس الشخصيين، بالإضافة إلى دفع أجرة حارس أمن محلي.

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أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن تكلفة حماية يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال إقامته في مدينة ميامي الأمريكية، بلغت مليون شيكل، أي ما يعادل 275 ألف دولار من المال العام، مما أثار انتقادات واسعة في الشارع الإسرائيلي.

وكشفت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين لنجل رئيس الوزراء البالغ من العمر 32 عاما في ميامي، وقد تم تخصيص مبلغ قدره مليون شيكل لهذا الغرض.

ووصل يائير نتنياهو، إلى ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية في مايو/أيار 2023، وغادر في ديسمبر/كانون الأول، عائدا إلى إسرائيل.

وفي أثناء فترة إقامته التي استمرت لمدة 7 أشهر، كان يرافقه اثنان من حراس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، وكان يتم تغيير فريق الحراسة كل أسبوعين أو 3 أسابيع.

وحسب الصحيفة، تم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي.

وأفاد شخص مطلع بأن تكلفة حماية ابن نتنياهو زادت أثناء إقامته في الخارج بسبب انتقاله المتكرر من مكان إلى آخر، وأشار إلى أن مدينة ميامي تعتبر وجهة مكلفة.

تشمل النفقات التي تكبدتها الحكومة الإسرائيلية لحماية يائير نتنياهو في ميامي، تكاليف الإقامة والطعام والسيارة والسائق للحراس الشخصيين، بالإضافة إلى دفع أجرة حارس أمن محلي. ومع ذلك، لا تشمل النفقات رواتب موظفي الشاباك، ولا تكلفة توفير رحلاتهم من وإلى ميامي وإسرائيل.

وأثارت التقارير التي كشفت عنها وسائل إعلام عبرية عن تكلفة حراسة يائير نتنياهو، انتقادات واسعة في إسرائيل.

يعتبر العديد من الإسرائيليين، أن هذه التكلفة غير مبررة، خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد والخسائر الكبيرة التي تتكبدها البلاد جراء الحرب.

ودافعت الحكومة الإسرائيلية عن قرارها بتأمين الحماية ليائير نتنياهو، قائلة إنه كان يتعرض لتهديدات من قبل جهات خارجية. كما أشارت إلى أن تكلفة حراسته في الخارج لا تختلف عن تكلفة حراسة أي مسؤول حكومي إسرائيلي في الخارج.

ويعتقد العديد من الإسرائيليين أن هذه الأسباب غير مقنعة وأن تكلفة حماية يائير نتنياهو في ميامي غير مبررة، خاصةً وأنه لا يوجد أدلة على تعرضه فعليًا لتهديدات خارجية.

واعتبر آخرون أن هذه القضية هي مثال جديد على الفساد في إسرائيل، حيث يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستغل منصبه لتوفير حياة مريحة لابنه.

وتسبب تقرير "هآرتس" في إثارة ضجة في الشارع الإسرائيلي المتوتر بالفعل، بعد ساعات قليلة من الجدل الذي أثاره نجل نتنياهو بتعبيره عن إعجابه بمنشور على منصة "إكس" ينتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشدة، ويصل إلى حد اتهامه بشكل غير مباشر بالتواطؤ في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل.

ويواجه نتنياهو الأب منذ عام 2016 محاكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة وقبول الرشاوى في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بمجموعة من رجال الأعمال الأثرياء والمقربين.