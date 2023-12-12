نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن اتفاق أوسلو للسلام الذي وقعته إسرائيل مع الفلسطينيين عام 1995 كان "خطأ" لا يريد تكراره مرة أخرى.

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وقال نتنياهو في خطاب مسجل: "أريد أن أوضح موقفي: لن أسمح لإسرائيل أن تكرر خطأ (اتفاقيات) أوسلو. لن أسمح، بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها مواطنونا ومقاتلونا، أن نجلب إلى غزة أولئك الذين يعلّمون الإرهاب، ويدعمون الإرهاب، ويمولون الإرهاب".

وتابع نتنياهو قوله إن "غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان" في تشبيه لحركتي فتح وحماس بمناطق تمركز حركات وجماعات إرهابية في أفغانستان وباكستان.

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد نقلت عن نتنياهو تصريحات قال فيها إن "اتفاق أوسلو هو كارثة أسفرت عن نفس عدد الضحايا كما حدث في 7 تشرين الأول / أكتوبر - لفترة أطول من الزمن.

وأضاف خلال التصريحات التي أدلى بها خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست: "اتفاقات أوسلو هي الخطأ الأساسي، لقد أخذت أكبر عدد من الضحايا، إنها العامل المناهض للصهيونية والمعادي لليهود هنا".