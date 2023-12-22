بقلم: يورونيوز

واشنطن "ترحب" بقرار طوكيو تصدير أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إليها

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"رحّبت" واشنطن في بيان صادر عن البيت الأبيض بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إليها، وهي من تصميم أميركي، وذلك من أجل "تجديد مخزون" الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "ممتن للغاية" لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معتبراً أنّ هذا القرار "يساهم في أمن اليابان... من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأميركي بقدرات موثوقة على الردع والرد".