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مقتل ستة جنود أتراك شمال العراق في هجوم استهدف قاعدتهم العسكرية

جنود من الجيش التركي يقومون بدورية بالقرب من المباني المدمرة في أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، الثلاثاء 21 فبراير 2023.
جنود من الجيش التركي يقومون بدورية بالقرب من المباني المدمرة في أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، الثلاثاء 21 فبراير 2023. Copyright Unal Cam/Copyright 2023
بقلم:  يورونيوز
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تقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

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أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم السبت، أن ستة جنود أتراك قتلوا وأصيب جندي آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وأكدت وزارة الدفاع أن القاعدة العسكرية التركية بالقرب من هاكورك في شمال العراق تعرضت لهجوم مساء الجمعة من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، وهو حزب تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة إرهابية.

ورداً على الهجوم، أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة.

وينفذ الجيش التركي على نحو متكرر عمليات عسكرية برية وجوية لمحاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتدمير مواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، أو في منطقة سنجار الجبلية.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق لمواجهة متمردي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم معسكرات تدريب وقواعد خلفية في المنطقة.

وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعاً مسلحا ضد السلطات التركية منذ 1984، مسؤوليته في تشرين الأول/أكتوبر عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة، وأدى إلى إصابة شرطيين اثنين.

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