12 قتيلاً على الأقل و39 جريحاً في انفجار مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

تسبّب انفجار وقع الأحد في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا بمقتل 12 شخصاً وإصابة 39 آخرين بجروح، على ما أفاد مسؤول في المجمّع الصناعي حيث المصنع.

اعلان

ووقع الحادث قرابة الساعة 05,30 (21,30 ت غ السبت) في مصنع لشركة "بي تي إندونيسيا ستينليس ستيل" في مجمع موروالي الصناعي على جزيرة سولاويزي على ما أفاد في بيان ديدي كورنيوان الناطق باسم المنطقة الصناعية هذه.

وأوضح المتحدث أنّ "العدد الحالي للضحايا هو 51 شخصاً هم 12 شخصاً قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تراوح بين طفيفة وخطرة يتلقّون العلاج الطبّي راهنا".

وأضاف أنّ القتلى هم سبعة عمال إندونيسيين وخمس أجانب من دون أن يحدّد جنسيتهم.

وتظهر عناصر التحقيق الأولى أنّ الانفجار وقع خلال أعمال تصليح مصهر. واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدّت إلى خزانات أكسجين، على ما أوضح الناطق.

وأخمد الحريق قبل ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.

تشكّل جزيرة سولاويزي مركزاً كبيراً لصناعة النيكل، وهو معدن أساسي يستخدم خصوصاً في انتاج البطاريات للسيارات الكهربائية والفولاذ المضادّ للأكسدة. واستثمرت بكين بكثافة في مصانع بالمنطقة إلا أنّ ظروف العمل فيها غالباً ما تتعرّض لانتقادات.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قتل عاملان أحدهما صيني في مصنع لصهر النيكل يقع في المجمّع نفسه خلال أعمال شغب احتجاجاً على الأجور وسلامة العمل.