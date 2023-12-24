الحزب الشيوعي الروسي يدفع بمرشّح مخضرم لمنافسة بوتين في انتخابات 2024

بقلم: يورونيوز

رشح الحزب الشيوعي الروسي السياسي المخضرم نيكولاي خاريتونوف للانتخابات الرئاسية المقرّرة في آذار/مارس 2024.

اعلان

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن سكرتير اللجنة المركزية ألكسندر يوشينكو قوله إنّه "تمّ ترشيح (نيكولاي) خاريتونوف في تصويت سرّي حظي بتأييد الأغلبية الساحقة من المشاركين في المؤتمر" الذي نظّم قرب موسكو.

ونظرياً، يشكّل الحزب الشيوعي إحدى المجموعات البرلمانية المعارضة، لكنّه في الواقع يدعم سياسات الكرملين.

وقال نيكولاي خاريتونوف في تصريح للصحافة "مهمّتنا هي توحيد صفوف الشعب خلال الحملة الانتخابية لتحقيق النصر على جميع الجبهات"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأوضح أنّ برنامجه يسمى أيضاً "نصر".

ويعدّ خاريتونوف (75 عاماً) سياسيا مخضرما، وهو نائب في مجلس الدوما منذ العام 1993 وعضو في البرلمان الروسي منذ العام 2008. وتعرّض لعقوبات أوروبية وأميركية وكندية منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكان خاريتونوف مرشحاً للرئاسة في العام 2004 حين حصل على 13,69 في المئة من الأصوات مقابل فلاديمير بوتين، الذي فاز حينها بولاية ثانية.

وصادقت اللجنة الانتخابية على طلبات ترشّح عدد من المقربين من بوتين للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 آذار/مارس.