شاهد: موظفون في مطار جنيف يضربون عن العمل بسبب نزاع مع شركة "دناتا" الإماراتية

بقلم: يورونيوز

أعلن الكثير من موظفي الخدمات الأرضية في مطار جنيف إضرابهم عن العمل الأحد، وفق ما افادت نقابتهم، بسبب نزاع مع شركة اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) التي توظفهم، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى إبطاء حركة السفر خلال موسم العطلات.

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وبدأ موظفو دناتا الذين يتولون حوالي ربع حركة المرور عبر مطار كوانتران الدولي في جنيف إضرابهم الساعة الرابعة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش) الأحد.

ومن شأن توقف العمل إبطاء حركة السفر التي تصل إلى ذروتها خلال عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 60 ألف شخص عبر المطار الأحد.

ويتولى موظفو دناتا خدمات أرضية مختلفة مثل إصدار التذاكر ومناولة الأمتعة لعدد من شركات الطيران الدولية، ومن بينها "بريتيش ايروايز" و"اير فرانس" و"كيه ال ام".

وقالت النقابة التي هددت بهذا التحرك منذ مطلع الأسبوع إن مدة الإضراب سيتم تقييمها "ساعة بساعة"، وفقا لموقع "20 مينوت" الإخباري على الإنترنت.

ويطالب العمال شركة "دناتا" الإماراتية لخدمات المطارات بزيادة رواتبهم بنسبة خمسة في المئة.

كذلك يطالبون الشركة أن تقدم أجرا إضافية لبعض الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا، وهو ما رفضت دناتا القيام به، وفق ممثل النقابة جمشيد بورانبير للموقع.

وعرضت دناتا زيادة الرواتب بنسبة ثلاثة في المئة، كما وافقت أيضا على التخلي عن خطة مثيرة للجدل لخفض المساهمات في صناديق التقاعد للموظفين، لكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء العمال.

وقال ممثل دناتا ألكسندر كونيغ للموقع إن الشركة لا تزال "مصممة على التوصل إلى اتفاق"، مضيفا أنها ستعتبر أي توقف عن العمل "غير قانوني".

وأفاد الموقع الإخباري أن النقابة استنكرت في الوقت نفسه "الضغوط" التي تمارسها الشركة، زاعمة أنها هددت بفصل الموظفين الذين يضربون عن العمل.