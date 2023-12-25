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روسيا تعلن السيطرة على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا

جندي أوكراني على خط المواجهة بالقرب من مدينة مارينكا في دونيتسك. 2021/04/12
جندي أوكراني على خط المواجهة بالقرب من مدينة مارينكا في دونيتسك. 2021/04/12 Copyright STR/AFP
بقلم:  يورونيوز
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سيطر الجيش الروسي على بلدة مارينكا قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا على ما أعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو الاثنين، ما يسمح لموسكو بمواصلة هجومها غربا في هذه المنطقة.

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قال وزير الدفاع الروسي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقله التلفزيون الرسمي: "بلدة مارينكا الواقعة على بعد خمسة كيلومترات جنوب غرب دونيتسك حررت بالكامل اليوم" الإثنين.

وكان الجيش الأوكراني أقام تحصينات في مارينكا منذ العام 2014، إثر بدء النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا الذين سيطروا خصوصا على مدينة دونيتسك.

وأضاف شويغو قوله: إن مارينكا منطقة شديدة التحصين ومتصلة بأنفاق" تحميها من المدفعية والغارات الجوية، وتابع القول: "بفضل تحركات جنودنا الحاسمة، تصدعت القلعة".

وقال شويغو: "تحرير البلدة يقلل بطبيعة الحال من القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية ويمنحنا فرصا إضافية لمواصلة عملنا في هذا الاتجاه".

ورحب بوتين بالسيطرة على مارينكا مؤكدا أن ذلك يبقي القوات الأوكرانية بعيدة عن دونيتسك، العاصمة الإقليمية الخاضعة للسيطرة الروسية والتي تتعرض لقصف أوكراني منتظم منذ العام 2014.

وأكد وزير الدفاع الروسي القول: "لقد قلصنا بشكل كبير نطاق القصف المدفعي قرب دونيتسك (...) وذلك يسمح الآن بالدفاع عن دونيتسك بشكل أكثر فعالية ضد الضربات". من جانبه، أكد فلاديمير بوتين أن مارينكا باعتبارها منطقة محصنة، "تمنح قواتنا إمكانية الاستفادة من مساحة عملياتية أوسع".

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد، وحققت مكاسب ميدانية خصوصا في الشرق. وحاول الجيش الروسي منذ عدة أشهر تطويق مدينة أفدييفكا، وهي معقل آخر للقوات الأوكرانية في شرق البلد.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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