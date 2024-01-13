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فيديو: انفجار أنابيب التدفئة يترك عشرات المنازل وسط برد قارس في مدينة ليبيتسك الروسية

انفجار على مستوى أنابيت التدفئة في ليبيتسك
انفجار على مستوى أنابيت التدفئة في ليبيتسك Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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وقع الانفجار في شبكة إمدادات التدفئة التابعة لشركة الطاقة "كفادرا"، وتعمل مؤسسات الصيانة على فصل الجزء المتضرر وإصلاحه على أمل استئناف نشاطه في أسرع وقت ممكن.

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أدى انفجار على مستوى شبكة إمدادات التدفئة بمدينة ليبيتسك بروسيا إلى ظهور "ينابيع ساخنة" تتدفق نحو السماء وسط المدينة وهو ما ترك عشرات المنازل بدون تدفئة في وقت سجلت فيه تدني درجات الحرارة مستويات قياسية.

وبحسب ما ورد، فقد وقع الانفجار في شبكة إمدادات التدفئة التابعة لشركة الطاقة "كفادرا"، وتعمل مؤسسات الصيانة على فصل الجزء المتضرر وإصلاحه على أمل استئناف نشاطه في أسرع وقت ممكن.

أثر الانفجار الأول على حوالى 27 منزلاً مع فقدان أكثر من 40 مبنى آخر لخدمات التدفئة بسبب انفجار ثانٍ تلا أول انفجار بعد نحو ساعة.

وقالت السلطات إنها تتوقع استعادة التدفئة بحلول الساعة الثانية بعد الظهر. مع انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 24 درجة مئوية تحت الصفر يوم السبت،

ومنذ بداية العام، أدى تعطل المرافق من موسكو إلى الشرق الأقصى إلى انقطاع التدفئة عن مئات الآلاف من الأشخاص وسط درجات برودة شديدة البرودة.

وتعتبر حادثة العطل التقني التي وقعت في غرفة المرجل في بودولوسك واحدة من أكبر حالات انقطاع إمدادات الحرارة، التي شهدتها روسيا، والتي تركت عشرين ألف شخص من سكان منطقة كليموفسك الصغيرة بدون تدفئة.

المصادر الإضافية • أ ب

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