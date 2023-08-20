شاهد: الحرس الثوري الإيراني يتعقب حاملة طائرات أميركية عند مرورها مضيق هرمز

نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية،الأحد مقطع فيديو لسفينتين حربيتين أمريكيتين تتعقبهما زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري، عبرتا مضيق هرمز السبت الماضي.

وقال علي رضا تنغسيري، قائد بحرية «الحرس الثوري» الإيراني، إن قواته وجّهت إنذاراً لسفينة حربية أميركية في مضيق هرمز، وفق ما أوردت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري».

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وفي سياق متصل، قال ريك تشيرنيتسر، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين لوكالة أسوشييتد برس أن الباتان قد عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، دون الخوض بالتفاصيل.

وكانت البحرية الأميركية قد نشرت فيديو لطائرات إف -35 المقاتلة خلال قيامها بتوفر غطاءوحماية لسفينة «باتان» البرمائية الهجومية، وحاملة الطائرات" يو إس إس كارتر وهول».

وفي الأسبوع الماضي، حذّرت قوات بحرية، تابعة لدول غربية في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق هرمز الاستراتيجي، من الاقتراب من المياه الإيرانية؛ لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز. وجاءت هذه التحذيرات، في نهاية أسبوع عززت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

يمر عبر مضيق هرمز المصب الضيق للخليج الفارسي حوالى 20% من النفط في العالم.