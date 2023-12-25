حقق حلم الشهرة بعد مقتله.. تعرّف على قصة الصبي الفلسطيني عوني الدوس

بقلم: يورونيوز

كان الطفل الفلسطيني عوني الدوس يحب أجهزة الكمبيوتر والألعاب، ويحلم أن يكون صانع محتوى مشهوراً على يوتيوب. لكن حلمه لم يتحقق إلا بعد وفاته بغارة إسرائيلية.

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"اسمحوا لي أن أعرفكم بنفسي.. أنا فلسطيني من غزة، عمري 12 عاماً، وهدف هذه القناة هو الوصول إلى 100 ألف مشترك، أو 500 ألف، أو مليون مشترك". هكذا عرّف الفلسطيني عوني الدوس عن نفسه في مقطع فيديو نُشر في أغسطس/آب 2022، وهو يبتسم لمتابعيه الذي لم يكن عددهم يتجاوز بضعة عشرات العام الماضي.

وبعد مرور أكثر من عام بقليل، أصبح عوني من أوائل الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، بعد أن قضت غارة إسرائيلية على كامل أفراد أسرته، إخوته وأخواته الأربعة ووالديه.

عوني الذي أطلق عليه أحد أفراد الأسرة لقب "المهندس عوني"، بسبب حبه للكمبيوتر، تخصصت قناته بألعاب الفيديو. وتحظى اليوم بملايين المشاهدات من متابعين تعاطفوا مع قصته، حتى وصل عدد مشتركي قناته إلى أكثر من 1.5 مليون، وما زال العدد في تزايد مستمر.

وقال أحد المعلقين على مقطع الفيديو الخاص به: "من فضلك اغفر لنا، أتمنى لوعرفناك قبل وفاتك". وقد حقق هذا الصبي الذي لطالما كرر بحماس: "انتظروا محتوى خرافي هيدمر الساحة"، حلمه، لكن بعد فوات الأوان.

وأصبح عوني رمزاً يمثّل الأطفال الذين لازالوا أول ضحايا للحرب الدائرة في قطاع غزة، يصفه المقربون بأنه كان طفلاً طموحاً ومجتهداً، يختاره المعلمون لإلقاء المقدمة في الإذاعة المدرسية بسبب طلاقة لسانه وقوة شخصيته، بالإضافة لحلمه بأن يصبح مبرمجاً مشهوراً عندما يكبر. ورثاه أحد معلميه قائلاً: "والله ما رأيت طفلا طليق اللسان مثله، وخلوقاً وعبقرياً".

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في غزة منذ بدء الحرب - أكثر من ثلثهم من الأطفال. ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".