EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: أطفال غزة لا يعرفون السكينة.. صدمة وانهيار إثر غارة إسرائيلية هزت رفح

غارة إسرائيلية على مدينة رفح
غارة إسرائيلية على مدينة رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

هز انفجار عنيف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووسط حالة من الذعر سارع المدنيون الفلسطينيون للبحث عن ناجين بين الأنقاض ونقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

اعلان

وأظهرت لقطات مصورة كرة لهب ضخمة في سماء المدينة، انتشر على إثرها دخان كثيف، أثار الرعب في نفوس الأطفال الذين استنجدوا بذويهم وملأ صراخهم الهستيري المكان.

وعلى مدار اليوم تُنشر مقاطع مصورة من غزة تكشف عن حالات من الرعب والخوف والفزع تسيطر على أطفال خرجوا من الموت نتيجة القصف، أو تعرضوا لإصابات وعمليات بتر، وبعضهم فقدوا عوائلهم.

يقول وأطباء نفسيون في غزة إن أعراض الصدمة تعلو وجوه الأطفال في القطاع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى بعد 75 يوماً من القصف الإسرائيلي المكثف، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء من القنابل المتساقطة والاحتمال الضئيل أن تتوقف الهجمات.

وكثف الجيش الإسرائيلى من غاراته الجوية على مناطق متفرقة من رفح خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً حتى الآن.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: ألحان العود تعلو على أزيز طائرات "الزنانة" الإسرائيلية في مخيم رفح

"هو ذلّ.. لم ننم من شدة البرد".. نازحون فلسطينيون يروون معاناتهم في منطقة المواصي القاحلة برفح

شاهد: جرحى بالعشرات يصلون مستشفى ناصر في خان يونس جراء القصف الإسرائيلي العنيف

قصف رفح - معبر رفح غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني