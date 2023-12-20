شاهد: أطفال غزة لا يعرفون السكينة.. صدمة وانهيار إثر غارة إسرائيلية هزت رفح

بقلم: يورونيوز

هز انفجار عنيف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووسط حالة من الذعر سارع المدنيون الفلسطينيون للبحث عن ناجين بين الأنقاض ونقل الجرحى إلى أقرب مستشفى.

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وأظهرت لقطات مصورة كرة لهب ضخمة في سماء المدينة، انتشر على إثرها دخان كثيف، أثار الرعب في نفوس الأطفال الذين استنجدوا بذويهم وملأ صراخهم الهستيري المكان.

وعلى مدار اليوم تُنشر مقاطع مصورة من غزة تكشف عن حالات من الرعب والخوف والفزع تسيطر على أطفال خرجوا من الموت نتيجة القصف، أو تعرضوا لإصابات وعمليات بتر، وبعضهم فقدوا عوائلهم.

يقول وأطباء نفسيون في غزة إن أعراض الصدمة تعلو وجوه الأطفال في القطاع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى بعد 75 يوماً من القصف الإسرائيلي المكثف، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء من القنابل المتساقطة والاحتمال الضئيل أن تتوقف الهجمات.

وكثف الجيش الإسرائيلى من غاراته الجوية على مناطق متفرقة من رفح خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً حتى الآن.