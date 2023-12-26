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شاهد: ألمان يحتفلون بعيد الميلاد بالغطس في المياه الباردة لبحيرة في برلين

ألمان يحتفلون في يوم عيد الميلاد بالغطس في مياه بارد لبحيرة. 2023/12/25
ألمان يحتفلون في يوم عيد الميلاد بالغطس في مياه بارد لبحيرة. 2023/12/25 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يصف المقبلون على الغطس والسباحة في المياه الباردة في بحيرة في العاصمة الألمانية برلين متعة "لا توصف" في يوم الاحتفال بعيد الميلاد، ويعتبرون تلك الممارسة تقليدا أضحوا مدمنين عليه.

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 أقبل عدد من الألمان المنخرطين في ناد للسباحة في برلين على الغطس في بحيرة "أورانكي"، وهم يرتدون قبعات سانتا كلوز، وذلك في تقليد دأبوا على ممارسته في يوم الاحتفال بعيد الميلاد. 

واستحم المحتفلون في مياه بلغت درجة حرارتها 5 درجات مائوية، فيما كانت درجة الحرارة في الخارج تؤشر إلى نحو 11 درجة مائوية.

هذا التقليد الذي يمارسه سكان برلين وقد أصبحوا مدمنين عليه، مضى عليه أربعون عاماً، ويتضمن أيضاً أداء مجموعة موسيقية للأغاني لإضفاء أجواء البهجة على هذه المناسبة.

ويتحدث عشاق الغطس عن فوائد صحية للسباحة في المياه الباردة، في الشتاء القارس وعلى طول السنة، كما يرون في هذا العيد فرصة للمرح والتقارب الاجتماعي.

المصادر الإضافية • أ ب

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