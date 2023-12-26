"خارجية" البرلمان التركي تصادق على عضوية السويد في الناتو

بقلم: يورونيوز

موافقة اللجنة البرلمانية التركية على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

اعلان

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الثلاثاء، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، برئاسة رئيس اللجنة النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أوقطاي.

وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي براق أقجه بار، حيث أطلع اللجنة على مسار انضمام السويد إلى الناتو.

وعقب مصادقة اللجنة ستتم إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.