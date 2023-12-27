فيديو. شاهد: نزوح الآلاف بعد الفيضانات التي ضربت مقاطعة آتشيه بإندونيسيا

تسببت الأمطار الغزيرة في غمر المنازل والمرافق العامة في لوكسوكون بمقاطعة آتشيه بإندونيسيا، مما أثر على أكثر من 40 ألف ساكن.

واضطر ما لا يقل عن 5000 شخص إلى مغادرة منازلهم والمكوث في ملاجئ مؤقتة، بحسب وكالة التخفيف من آثار الكوارث في شمال آتشيه.

وعلى ما يبدو فقد تأثرت جميع المناطق تقريبًا بالفيضانات حيث استمر منسوب المياه في الارتفاع خاصة بمنطقة لهوكسون إذ وصل ارتفاع المياه إلى حوالى مترين، وقد تمّ إعلان حالة الطوارئ.

وتواصل السلطات المحلية تجهيز الخيام كملاجئ مؤقتة، ويحتاج المنكوبون الآن بشكل عاجل إلى الغذاء.