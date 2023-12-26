فيضانات في جنوب إفريقيا تتسبب بمقتل ستة أشخاص وفقدان عشرة آخرين

بقلم: يورونيوز

تبحث فرق الإنقاذ في جنوب أفريقيا الثلاثاء عن عشرة أشخاص فقدوا في فيضانات أسفرت عن سقوط ستة قتلى في بلدة ليديسميث شرق البلاد، كما ذكرت السلطات المحلية.

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وهطلت أمطار غزيرة مساء الأحد على هذه البلدة الواقعة في مقاطعة كوازولو ناتال حيث جرفت المياه مركبات وعلق عدد من السكان في منازلهم.

وقال مسؤول في سلطات المقاطعة لفرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته "حتى الآن لدينا ستة قتلى مؤكدين وما زال 10 أشخاص في عداد المفقودين"، مضيفاً أن البحث استؤنف الثلاثاء.

وعثر على جثث ثلاثة قتلى في حافلة صغيرة كانت تقل تسعة أشخاص بينما ما زال ستة من الركاب مفقودين.

وأكد انه عثر على شخص متوفى في منزل دمرته المياه.

وكان هناك شخصان آخران في الداخل ولم يتم تحديد مكانهما بعد.

كما عثر على جثتي شخصين في سيارتهما التي جرفتها الفيضانات.

ومن المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في كوازولو ناتال الثلاثاء.