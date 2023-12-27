شاهد: عائلة محتجز في غزة تقيم وقفة في مطار بن غوريون

بقلم: يورونيوز

تم وضع الشاب البالغ من العمر 23 عامًا المصاب بجروح خطيرة في نهاية المطاف على شاحنة وتم نقله إلى غزة من قبل المسلحين.

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كان من المفترض أن يستقل الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، المحتجز في غزة، طائرة الأربعاء ويبدأ رحلة طال انتظارها إلى جنوب شرق آسيا.

وبعد أكثر من 80 يومًا من أسر حماس للرجل البالغ من العمر 23 عامًا من مهرجان نوفا الموسيقي، تجمعت العائلة والأصدقاء في مطار بن غوريون في وسط إسرائيل رافعين لافتات تحث الحكومة على إعادة هيرش إلى منزله.

وقالت راشيل غولدبرغ بولين بينما كانت تعرض ملصقاً عليه صورة ابنها: "هناك 300 منشور مثل هذا. وضعناها على كل مقعد في الطائرة التي كان من المفترض أن يسافر عليها اليوم."

وبحسب الشهادات، تم وضع الشاب البالغ من العمر 23 عامًا المصاب بجروح خطيرة في نهاية المطاف على شاحنة وتم نقله إلى غزة من قبل المسلحين.