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مؤبّد عن كل مصاب.. القضاء الأمريكي يحكم بعشرة مؤبدات على مطلق النار داخل مترو في نيويورك

أرشيف: عملية اعتقال فرانك جيمس المتهم بإطلاق النار على مترو مزدحم في نيويورك في نيسان 2022
أرشيف: عملية اعتقال فرانك جيمس المتهم بإطلاق النار على مترو مزدحم في نيويورك في نيسان 2022 Copyright MICHAEL M. SANTIAGO/2022 Getty Images
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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بناء على طلب الادعاء، حكم قاض في محكمة بروكلين الفدرالية على فرانك جيمس (64 عاما) بـ"عشرة أحكام بالسجن مدى الحياة"وهو ما يعادل عدد الضحايا المتضررين من إطلاق النار.

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حُكم على رجل أطلق النار وأثار الفوضى في مترو مزدحم بنيويورك في نيسان/أبريل 2022، الخميس بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، حسبما أعلن القضاء الأميركي.

وبناء على طلب الادعاء، حكم قاض في محكمة بروكلين الفدرالية على فرانك جيمس (64 عاما) بـ"عشرة أحكام بالسجن مدى الحياة"، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بروكلين، وهو ما يعادل عدد الضحايا المتضررين من إطلاق النار.

وكانت هيئة الدفاع طالبت من جهتها بعقوبة السجن لمدة 18 عاما، وسلطت الضوء على مشاكل الصحة العقلية التي يعانيها المتهم، مشيرة الى أنها ستستأنف الحكم.

وكان الهجوم قد أثار ضجة في مدينة أصيب سكانها بصدمة بسبب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

في 12 نيسان/أبريل 2022، في ساعة الذروة، أقدم فرانك جيمس الذي كان يضع قناعا واقيا من الغاز وعلى رأسه خوذة صفراء ويرتدي سترة عامل بناء برتقالية، على تفجير عبوتين دخانيتين في مقصورة مترو مزدحمة في بروكلين قبل إطلاقه النار، مثيرا حالا من الذعر.

ولم يتسبب الهجوم في سقوط قتلى، وهو ما شكل معجزة بحسب السلطات، لكن عددا كبيرا من الضحايا أصيبوا بجروح بالغة.

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