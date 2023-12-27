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"قصف جبهات" بين أنقرة وتل أبيب.. إردوغان مخاطبًا نتنياهو:"لا فرق بينك وبين هتلر"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على يسار الصورة) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (على يسار الصورة) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شبه الرئيس التركي ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة بفظائع وجرائم النازيين بقيادة هتلر في أثناء الحرب العالمية الثانية.

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن "لا فرق" بين ما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة وما فعله أدولف هتلر إبان الحرب العالمية الثانية، مصعدًا انتقاداته لحملة القصف الإسرائيلية على القطاع ردًا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول / أكتوبر.

وقال إردوغان خلال مراسم في أنقرة موجها كلامه إلى نتنياهو "كيف تختلف عن هتلر؟" مضيفًا "هل ما تقوم به أقل مما قام به هتلر؟ لا". وأضاف أن نتنياهو "أكثر ثراء من هتلر، يتلقى شتى أنواع الدعم من الغرب والولايات المتحدة".

ورد نتنياهو معلنا في بيان أن "إردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحافيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق".

واتهم الرئيس التركي بإيواء قادة حماس، مدافعًا عن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة. وقال إن الجيش الإسرائيلي "يقاتل للقضاء على المنظمة الإرهابية الأكثر وحشية في العالم" متهما حماس بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

ويندد إردوغان بحملة القصف والعمليات البرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة. ووصف مرارا إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" ونعت نتنياهو بـ"جزار غزة"، معتبراً أنّ حماس "تنظيم تحرري" يدافع عن أرضه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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