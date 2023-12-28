شاهد: حادث سير متسلسل يودي بحياة 11 شخصا في تركيا

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون إن حادث تصادم متسلسل وقع يوم الخميس بين سبع مركبات على طريق سريع في شمال غرب تركيا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 57 آخرين.

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ووقع الحادث وسط ضباب كثيف وانخفاض مستوى الرؤية على طريق مرمرة الشمالي السريع في محافظة سكاريا، على بعد حوالي 150 كيلومترا (93 ميلا) من إسطنبول.

تم فتح تحقيق في الحادث، لكن حاكم ولاية ساكاريا، يشار كارادينيز، قال إنه من المحتمل أن يكون قد حدث عندما اصطدمت سيارة بشاحنة ومع انعدام الرؤية بسبب الضباب، أصبح حادث السير متسلسلا.

وقال كارادينيز للصحفيين في مكان الحادث إن السلطات تعتقد أن بعض الركاب لقوا حتفهم عندما غادروا سياراتهم وصدمتهم سيارات أخرى.

وقال المحافظ إن سبعة من المصابين في حالة خطيرة.