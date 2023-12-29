فرنسا تشدد إجراءات الأمن وتنشر 90 ألف شرطي ليلة رأس السنة والسبب "تهديد إرهابي متزايد"

بقلم: يورونيوز

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيتم حظر بيع واستهلاك الكحول في بعض المناطق الفرنسية.

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تستعد فرنسا لاستقبال العام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أعلنت رئيسة المخابرات الداخلية سيلين بيرثون يوم الجمعة عن نشر 90 ألف شرطي.

ومن بين هؤلاء، سيتم نشر ستة آلاف شرطي في العاصمة باريس، حيث من المتوقع أن يحضر أكثر من 1.5 مليون شخص الاحتفالات في الشانزليزيه.

وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "دعوت إلى مشاركة كبيرة لقوات الشرطة والأمن بسبب ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي نتيجة الأحداث الجارية في إسرائيل وفلسطين".

وستقوم الشرطة بإستخدام الطائرات بدون طيار كجزء من استراتيجية الأمن الجديدة، وسيتم نشر عدد كبير من رجال الإطفاء و 5000 جندي أيضًا من من وحدة "سونتينيل" أو "الحارس" التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

وتمهد احتفالات رأس السنة في باريس لإطلاق الألعاب الأولمبية لعام 2024، وستشهد هذه الاحتفالات فقرات متنوعة تشمل عروض الدي جي، وعروض الألعاب النارية والفيديو على قوس النصر.

وأعلن دارمانان أنه سيحظر بيع واستهلاك الكحول في بعض المناطق الفرنسية.

وقبل انطلاق الألعاب الأولمبية المقررة في 26 يوليو/تموز، تشعر السلطات الفرنسية بالقلق بسبب الأحداث الأمنية السابقة. وتأتي هذه المخاوف على وجه الخصوص بعد حادثة الطعن التي وقعت بالقرب من برج إيفل، والهجمات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في السنوات الماضية.

وعلى الرغم من التحديات الأمنية، إلا أن السلطات تعمل جاهدة لإظهار استعدادها لاستضافة الأحداث الكبيرة وتطمح في تأمين الحدث الرياضي العالمي بنجاح.