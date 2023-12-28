شاهد: 114 شاحنة من المساعدات الإنسانية تدخل غزة عبر معبر رفح

بقلم: يورونيوز

عبرت قافلة من شاحنات المساعدات الإنسانية والتي تشمل الوقود إلى غزة عبر معبر رفح يوم الخميس.

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ورافقت القافلة التي تكونت من 114 شاحنة وفقا لمصادر مصرية، مركبات لعناصر الشرطة في القطاع.

وأفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 40 من سكان قطاع غزة يعانون من خطر المجاعة، الخميس. وكتب توماس واي مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة، على منصة إكس: " كل يوم في غزة من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء".

وأضاف: "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المساعدات لسكان غزة، والأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار الإنساني".

وارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي لغزة إلى 21320 شخصا في اليوم الثالث والثمانين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفقا لوزارة الصحة في القطاع.