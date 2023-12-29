شاهد: الآلاف يتظاهرون في العاصمة الصربية بلغراد للمطالبة بإلغاء الإنتخابات

بقلم: يورونيوز

تجمع المتظاهرون في بلغراد مساء الخميس لمواصلة التظاهر ضد المخالفات واسعة النطاق التي تم الإبلاغ عنها خلال الاقتراع الأخير الذي أعلن فوز الشعبويين الحاكمين في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

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وتنظم جماعة المعارضة "صربيا ضد العنف" احتجاجات منذ انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول، قائلة إن هناك تزويرًا، خاصة في العاصمة بلغراد.

وقال ممثلو المجموعة إنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات، ودعوا بدلا من ذلك إلى إلغاء التصويت وإعادته مرة أخرى في انتخابات حرة ونزيهة.

وقال نيكولا ريليك خلال المظاهرة السلمية: "نحن هنا لإظهار الدعم لكل من يناضل من أجل إلغاء هذه الانتخابات، ولمشرعينا المضربين عن الطعام والأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في السجون".

ونفى الحزب التقدمي الصربي، الذي فاز في الانتخابات، تزوير الانتخابات وأصر على أن الانتخابات كانت نزيهة على الرغم من انتقادات المراقبين الدوليين ومراقبي الانتخابات المحليين.