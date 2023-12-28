بقلم: يورونيوز

مع دخول الحرب في غزة يومها الـ83، يستمر الجيش الإٍسرائيلي بقصف القطاع بكثاف موقعًا 21110 قتلى، في آخر حصيلة من وزارة الصحة في غزة.

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في هذه الأثناء، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاربعاء من أن سكان غزة يواجهون "خطرا جسيما"، متحدثا عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

آخر تطورات الحرب في غزة

منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يواجهون "خطرا جسيما"

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاربعاء من أن سكان غزة يواجهون "خطرا جسيما"، متحدثا عن انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت إمدادات إلى مستشفيين الثلاثاء، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، وأن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تمامًا عن العمل.

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن موظفيها أفادوا الثلاثاء أن الحاجة إلى الغذاء "ما زالت ماسة" في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين أن "الجياع أوقفوا قوافلنا مرة أخرى اليوم على أمل الحصول على الغذاء.

أضافت أن "قدرة منظمة الصحة العالمية على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيودا على نحو متزايد بسبب الجوع واليأس لدى الناس داخل هذه المستشفيات وهؤلاء الذين في طريقهم إليها".

"استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها."

وسائل إعلام فلسطينية

مقتل 3 جنود إسرائيليين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة جنود في القتال في قطاع غزة أمس، ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 167.

قتيل و14 جريحا في مواجهات في رام الله

قتل شاب فلسطيني وأصيب 14 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية فجر الخميس، بعد مواجهات في رام الله.

وقالت مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، " استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال."

قصف مكثف على مناطق مختلفة في القطاع

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن نحو 17 شخصا قتلوا في القصف الليلي الإسرائيلي على القطاع، في مناطق دير البلح والزوايدة والنصيرات.

ماكرون يدعو مجددا إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الدعوة إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة مع استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأضاف الإليزيه في بيان أن "فرنسا ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة".