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بعد استيقاظه مذعورا من كابوس.. جندي إسرائيلي يطلق النارعلى جنود آخرين

جنود إسرائيليون يستريحون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة.
جنود إسرائيليون يستريحون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نقلت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء، إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد إطلاق جندي إسرائيلي النار في غرفة مكث فيها الجنود في معسكر للجيش في عسقلان.

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وقالت القناة 12 إن جندياً من الكتيبة 890 استيقظ مذعوراً من كابوس في الليل، وأطلق النار على حائط في غرفة خلال مكوث جنود آخرين فيها، مما أسفر عن إصابتهم بجروح طفيفة.

ووفقاً للإعلام الإسرائيلي قرر الجيش عدم التحقيق مع الجندي حالياً بسبب الحالة النفسية المتردية للجندي، على أن يتم التحقيق في ملابسات الحادثة فور تحسن وضعه.

وأقرت إسرائيل بحوادث نيران صديقة خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

المصادر الإضافية • القناة 12 الإسرائيلية

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