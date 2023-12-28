"تصوروا لو حصل ذلك معكم".. إسرائيل تنشر فيديو تمثيلي لـ"طوفان الأقصى" في كوريا الجنوبية والأخيرة ترد

بقلم: يورونيوز

أوردت "واي تي إن" أن السفير الإسرائيلي في سيول عكيفا تور برر نشر المقطع بأنه وسيلة لشرح الحرب في قطاع غزة للكوريين الجنوبيين "البعيدين عن إسرائيل"، في منشور أزيل لاحقًا عن شبكات التواصل.

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سحبت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور ملثمين يهاجمون مدنيين في سيول في إشارة إلى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل، اعتبرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "غير مناسب".

وأفادت سيول في بيان تلقته وكالة فرانس برس الخميس بأن "قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".

وتابع البيان: "أبلغنا موقفنا إلى سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية، واتخذوا تدابير لسحب الفيديو المذكور".

ويصف الفيديو الذي لم يعد متوافرًا على صفحات السفارة الإسرائيلية، خطف امرأة كورية جنوبية بأيدي مهاجمين مسلحين يفصلونها عن ابنتها يوم عيد الميلاد، وفق مقطع بثته شبكة "واي تي إن" المحلية.

وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي أوقع حوالى 1140 قتيلًا غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس استنادًا إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وجرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف مكثّف للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 21110 شخصًا بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكتبت السفارة في وصفها للمقطع: "تصوروا لو حصل هذا لكم، ماذا كنتم فعلتم؟".

وأوردت "واي تي إن" أن السفير الإسرائيلي في سيول عكيفا تور برر نشر المقطع بأنه وسيلة لشرح الحرب في قطاع غزة للكوريين الجنوبيين "البعيدين عن إسرائيل"، في منشور أزيل لاحقًا عن شبكات التواصل.