شاهد: الحرس المدني يتلف 15 طنًا من الزيتون غير صالح للأكل في مستودع في إسبانيا

بقلم: يورونيوز

تمت مصادرة 15 طنًا من الزيتون على الفور، وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة للبيع والاستهلاك

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أفادت السلطات الإسبانية يوم الخميس بأنها ضبطت كمية تصل إلى 15 طنًا من الزيتون غير صالحة للأكل في موقع بيع غير قانوني بمنطقة كاسيريس في شرق إسبانيا.

ووفقًا للحرس المدني، رصد المفتشون فضلات كلاب بين ثمار الزيتون، التي كانت مكدسة على الأرض في مستودع مؤقت في بلدية سالفاتييرا دي سانتياغو.

كما لاحظ عملاء فريق روكا من الحرس المدني في كاسيريس، الذين فتشوا قطعة الأرض التي تمتد على 500 متر مربع، تسرب سائل قد يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة.

وأوضح الحرس المدني أن الشخص المسؤول لم يتمكن من إثبات أن الموقع مسجل لتسويق الزيتون ولم يقدم أي وثيقة تؤكد أصله وإمكانية تتبعه.

وذكر الحرس المدني أنه لم يكن لدى الشخص المسؤول عن الموقع أيضًا سجلات تسجيل الدخول والخروج أو وثائق الموردين الذين قدموا أو باعوا الزيتون.

وتمت مصادرة 15 طنًا من الزيتون على الفور، وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة للبيع والاستهلاك. وتم تغليفها لإتلافها لاحقا، حسب ما ذكر الحرس المدني.