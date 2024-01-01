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غارات جوية متبادلة بين موسكو وكييف وروسيا تشن هجوما غير مسبوق بالمسيرات على أنحاء من أوكرانيا

رجال الإطفاء في موقع مبنى محترق بعد هجوم بمسيرة روسية في دوبلياني، منطقة لفيف، أوكرانيا. 2024/01/01
رجال الإطفاء في موقع مبنى محترق بعد هجوم بمسيرة روسية في دوبلياني، منطقة لفيف، أوكرانيا. 2024/01/01 Copyright Ukrainian Emergency Service via AP
بقلم:  يورونيوز
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تأتي الغارات الجوية بعد سلسلة من القصف الجوي الشديد الذي بدأ يوم الجمعة، عندما اطلقت روسيا هجوما طيلة 18 ساعة، وصف بأنه الأوسع في الحرب على أوكرانيا.

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شنت روسيا هجوما غير مسبوق بنحو 90 مسيرة على أنحاء من أوكرانيا، خلال الساعات الأولى من صباح أول يوم من العام الجديد 2024، وذلك وفق القوات الجوية الأوكرانية. 

وأطلقت روسيا عشرات المسيرات من نوع "شاهد"، وفي الآن نفسه تحدثت روسيا عن شن أوكرانيا هجمات أيضا. وبحسب الإدارة العسكرية في أوديسا فإن طفلا يبلغ من العمر 15 قتل، فيما جرح سبعة أشخاص، جراء سقوط شظايا إحدى المسيرات على أحد المباني السكنية.

ومدينة لفيف الحقت الهجمات الروسية أضرارا بالغة بمتحف خصص لأحد المحاربين الذين خاضوا حرب استقلال أوكرانيا إبان الحرب العالمية الثانية، وهو رومان شوكيفيتش. وتضررت مباني الجامعات في مدينة دبلياني.

في الأثناء قتل أربعة أشخاص وجرح 13 شخصا إثر القصف المدفعي الأوكراني على منطقة دونتسك، حيث قالت وسائل إعلام روسية إنه يوجد صحافي من بين الضحايا. وقتل شخص آخر وجرح ثان جراء قصف مدفعي على مدينة شيبيكينو الحدودية الروسية.

وقتل في القصف 49 شخصا على الأقل، إضافة إلى ثمانية آخرين سحبتهم فرق الإنقاذ الأوكرانية اليوم الإثنين من تحت الأنقاض في العاصمة كييف.

وكان القصف الأوكراني على مدينة بيلغوراد الروسية يوم السبت قد أدى إلى مقتل 21 شخصا، من بينهم 3 أطفال وفق مسؤولين محليين.

المصادر الإضافية • أ ب

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