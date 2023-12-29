بينيت يطالب أمريكا وإسرائيل بضرب طهران مباشرة: يجب إسقاط إمبراطورية الشر الإيرانية

بقلم: يورونيوز

كشف بينيت الذي شغل منصب رئيس الوزراء من الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران 2021 حتى يونيو/حزيران 2022، أنه "أمر قوات الأمن بمهاجمة إيران مرتين في عام 2022"

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حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الولايات المتحدة وإسرائيل على مواجهة إيران بشكل مباشر.

ودعا في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى معاقبة طهران على زرعها الفوضى من خلال الجماعات الموالية لها، وذلك بالإشارة إلى حماس وحزب الله والحوثيين.

إسرائيل هاجمت إيران مرتين

وتحدث بينيت عن استراتيجية إيران التي وصفها بالـ "رائعة" في ضرب إسرائيل وأمريكا عن طريق عملائها، وكشف أن إسرائيل قامت بشن هجومين على الأراضي الإيرانية خلال فترة حكمه، الأول في فبراير/شباط 2022 والثاني بعد شهر في مارس/آذار.

وأوضح بينيت الذي شغل منصب رئيس الوزراء من الفترة الممتدة بين يونيو/حزيران 2021 حتى يونيو/حزيران 2022، أنه "أمر قوات الأمن بمهاجمة إيران مرتين في عام 2022".

واعتبر أنه عندما يتم استهداف الداخل الإيراني تصبح طهران فجأة خجولة، حسب تعبيره، قائلا "يبدو أن طغاة إيران أكثر مرونة مما يعتقده الناس. فهم يرسلون بسعادة الآخرين للموت من أجل مصالحهم. ولكن عندما يتعرضون للهجوم في أرضهم، يصبحون فجأة خجولين".

في تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها خلال فترة ولايته، أفاد بينيت بأنه قد "أبلغ قادة الأجهزة الأمنية الثلاثة في إسرائيل، الشاباك وقوات الدفاع الإسرائيلية والموساد، بأن هدفه هو تجنب الاشتباكات المحلية مع حزب الله وحماس، وأنه يرغب في التركيز على إضعاف العدو الرئيسي لإسرائيل، إيران".

وأشار إلى أن إسرائيل تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة إيرانية واغتيال قائد مهم في الحرس الثوري الإيراني في العام 2022. وأضاف أنه في ذلك الوقت، قرر كرئيس للوزراء أن "يجعل إيران تتحمل عواقب قراراتها في تنظيم الإرهاب".

"إسقاط إمبراطورية الشر الإيرانية"

وفي المقال، تحدث بينيت أيضًا عن الهجمات التي يقوم بها مسلحون مدعومون من طهران في سوريا والعراق، والتي تستهدف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، وتهدد دولا عربية معتدلة.

وتناول "هجمات الحوثيين الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر، ما يشكل تهديدا لأمن أحد أهم الممرات البحرية التجارية في العالم".

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن "النظام الإيراني يمثل مصدرًا رئيسيًا للمشاكل التي تحدث في الشرق الأوسط والإرهاب العالمي".

وقال إنه "على مر الـ45 سنة الماضية، كان النظام الإيراني سببًا في حروب لا تنتهي ورعب ومعاناة في جميع أنحاء العالم... لقد استنتجت أنه يجب إسقاط إمبراطورية الشر الإيرانية، وأن هذا يكفي".

وأشار إلى أنه قضى فترة طويلة في القتال ضد حزب الله: "قمت بدراسة استراتيجيات الحزب ونقاط ضعفه. استهدفت قادته ومقاتليه خلال حرب عام 2006. كجندي احتياطي، قمت بقيادة فريق بحث وتدمير في حرب لبنان الثانية".

وأكد أنه خسر أعز أصدقائه في حرب يوليو/تموز 2006، وعندها بدأ يدرك "حماقة إسرائيل الكبرى" حيث تخوض المعركة الخطأ، وهذا بالضبط ما تريد إيران منا أن نفعله"، حسب تعبيره.

بصمات طهران كانت واضحة

وعن عملية طوفان الأقصى، اعتبر بينيت أن بصمات طهران كانت واضحة.

وفي نهاية مقاله، أكد أنه "يمكن إضعاف إيران بعدة طرق، مثل دعم المعارضة الداخلية وضمان استمرارية الإنترنت خلال فترات الاحتجاجات ضد النظام، وتعزيز أعدائها، وزيادة العقوبات والضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بهذه الجهود بمفردها، ويجب أن تتولى الولايات المتحدة قيادة هذه الجهود".

وشدد على أن مثل هذا الجهد لا يتطلب حرباً واسعة النطاق، وقدم بينيت انهيار الاتحاد السوفياتي كمثال، قائلا إنه (الاتحاد السوفياتي) "لم يسقط نتيجة لحرب شاملة، بل بسبب التعفن الداخلي المقترن بالضغوط الخارجية التي مارستها الولايات المتحدة".