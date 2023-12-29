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لأول مرة في تاريخها.. الإمارات تستعد لافتتاح أول معمل لصناعة الجعة

مقهى يقدم مشروبات كحولية في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2016
مقهى يقدم مشروبات كحولية في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2016 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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سيفتح أول مصنع للجعة في الإمارات العربية المتحدة أبوابه في إمارة أبوظبي خلال هذا الشهر بعد تغيير في التشريعات يسمح بإنتاج الكحول وبيعها داخل البلاد.

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وسيكون مصنع الجعة في جزيرة غاليريا ماريا في أبو ظبي.  وسيتم إنشائه بالشراكة بين مطاعم محلية وشركة Brews & Spirits للمشروبات الكحولية. على الرغم من أن العلامة التجارية قد باعت البيرة في الإمارات العربية المتحدة وعلى رحلات الخطوط الجوية، إلا أن عملية التصنيع كانت تتم في الولايات المتحدة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها منفذ بيع البيرة المنتجة في الموقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2021، تضمن تعميم صادر عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي "تصريح التخمير" كجزء من إرشاداتها بشأن إجراءات ترخيص المشروبات الكحولية.

يذكر أنه عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، بعدما كان العدد 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.

ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع التي تشكل الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.

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