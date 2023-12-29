إسرائيليون يقيمون مسيرة في القدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

رفع المشاركون في التظاهرة صورًا للمعتقلين، مطالبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن هؤلاء.

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أقام عدد من الشبان الإسرائيليين مسيرة في مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة على يد حركة حماس.

ورفع المشاركون في التظاهرة صورًا للمعتقلين، مطالبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالعمل على الإفراج عن هؤلاء.

وقالت إحدى الشابات المشاركات في التحرك: "أنا من إحدى مستطونات غلاف غزة، وكنت هناك في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت: "تم اختطاف عدد من أبناء شعبي، وكل ما أريده هو استعادتهم".

من جهته، قال مشارك آخر: "آمل أن ينتهي هذا الأمر لكلا الجانبين في أسرع وقت ممكن. الحرب مروعة على الطرفين".

وعملت إسرائيل في الأيام الماضية على توسعة عملياتها البرية في غزة، مستهدفة مخيمات النازحين في وسط القطاع، ما جبر 150 ألف شخص على النزوح مجددًا وفق الأمم المتحدة.