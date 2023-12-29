شاهد: نجاح أول عرض تجريبي للتاكسي الطائر في الصين

بقلم: يورونيوز

تستخدم الطائرة الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، وتتميز بحجمها الصغير وحركتها القوية.

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أكملت الطائرة من دون طيار المعتمدة لنقل الركاب EH216-S، والمعروفة أيضًا باسم التاكسي الطائر، بنجاح العرض التجريبي الأول للطيران التجاري في حديقة لووغانغ المركزية يوم الخميس في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

يبلغ طول الطائرة EH216-S، التي طورتها شركة EHang، وهي شركة صينية لتكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة، 6.05 متر وارتفاعها 1.93 متر، وتبلغ سرعة طيرانها القصوى 90 كيلومترًا في الساعة.

وتستخدم الطائرة الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، وتتميز بحجمها الصغير وحركتها القوية.

مشاريع مستقبلية

وقال المسؤول عن هذه التجربة لي شياونا: "في الواقع، الازدحام المروري في المناطق الحضرية أمر لا مفر منه، لذا فإن منطقنا التجاري الأساسي هو تطوير نظام الحركة الجوية في المدينة بأكملها. ونخطط أيضًا للتعاون مع مدينة هيفي لبناء مركز للحركة الجوية في العام المقبل لحل المشكلة"

وأضاف: "إن سيناريوهات التطبيق لدينا تغطي نطاقًا واسعًا، مثل طوارئ الحرائق، والإنقاذ الطبي، والخدمات اللوجستية."

التاكسي الطائر AP Photo

باعتبارها أول مركبة جوية من دون طيار تعمل على الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL) في العالم تحصل على شهادة صلاحية الطيران القياسية، فإن EH216-S لا تضع معيارًا لشهادة صلاحية الطيران لمركبات eVTOL المبتكرة في الصين وخارجها فحسب، بل إنها أيضًا تمثل علامة فارقة للعمليات التجارية للتنقل الجوي الحضري.

بعد أول مسار طيران للطائرات العمودية الكهربائية في متنزه لوجانج سنتر، تخطط حكومة هيفي للتعاون مع EHang لتوسيع مسارات وخدمات الرحلات الجوية لمشاهدة المعالم السياحية إلى المزيد من المواقع ذات المناظر الخلابة في المدينة.