إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التعامل مع "الموساد" الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إعدام 4 أشخاص، وصفتهم بـ"المخربين"، مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

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ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت، اليوم الجمعة، ثلاثة رجال وامرأة بسبب صلاتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

ذكر التحقيق أن ضباط الموساد الإسرائيلي كانوا يوجهون أعضاء هذه المجموعة مباشرة لتحديد المتعاونين مع الإدارات الأمنية في إيران، وكانت تختطفهم وتهددهم وتضربهم للحصول منهم على معلومات بحسب البيان.

وفي عدة مناسبات، أضرم أعضاء المجموعة النار في منازل وسيارات بعض الأفراد المرتبطين بالمؤسسات الأمنية الإيرانية، وتلقوا أموالاً بعد تقديم صور توثق أعمالهم وإرسالها إلى ضباط الموساد.

وذكر التقرير أيضاً أن العديد من الأشخاص الآخرين – الذين يعملون مع نفس المجموعة – حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وارتفع بذلك عدد من أعدموا في إيران، خلال ديسمبر الجاري، بسبب ارتباطهم بالموساد إلى 5، حيث كانت طهران قد أعدمت في السادس عشر من هذا الشهر "عميلا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" آنذاك "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.