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زيلينسكي: تم تصدير أكثر من 12 مليون طن من البضائع الأوكرانية عبر البحر الأسود

فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني في لقاء صحفي كييف، أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني في لقاء صحفي كييف، أوكرانيا Copyright Hatem Ali/Copyright 2023 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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شكر فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني رئيس الولايات المتحدة في كلمة له الخميس على الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية التي قدمها إلى أوكرانيا مشددا على أهمية الاستمرار في دعم بلده ضد الغزو الروسي.

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وقال زيلينسكي أن أداء أوكرانيا في إدارة ممر التصدير في البحر الأسود كانت ملفتة خلال الأشهر الأخيرة: " تم تصدير أكثر من 12 مليون طن من البضائع الأوكرانية عبر الممر.".

وتمكنت أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لعام تقريبا بموجب اتفاق مع روسيا أنهت موسكو العمل به في تموز/يوليو بسبب العقوبات الغربية التي استهدفتها.

وشدد زيلينسكي على أهمية صمود الشعب الاوكراني وخاصة في الخطوط الأمامية في خاركيف، ودونيتسك، وزابوريزهيا، والضفة اليسرى لخيرسون وأضاف: "إن صمودنا وقوتنا ونتائجنا في هذه اللحظة تحدد نتيجة الشتاء القادم وتوقعاتنا للعام المقبل.".

وأفاد زيلينسكي أن المهمة الأوكرانية الأهم تتمحور حول تطوير القوة العسكرية للقوات الدفاعية الأوكرانية وكذلك " الحفاظ على الدعم الدولي لأوكرانيا".

المصادر الإضافية • أ ب

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