روسيا تعلق على خطة زيلينسكي للسلام: "محض خيال مريض"

بقلم: يورونيوز

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، صيغة السلام التي دعا إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء القتال في أوكرانيا.

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وفي حديثه خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية الروسية "ريا"، وصف لافروف خطة زيلينسكي لإنهاء القتال في أوكرانيا بأنها "محض خيال مريض".

وقال: إن "أعضاء مجموعة السبع ودولاً أخرى اجتمعوا مؤخراً لمناقشة الصيغة بعد اجتماعات سابقة بصيغة كوبنهاغن قبل قمة السلام المتوقعة العام المقبل"، زاعماً أن المشاركين أُجبروا على التوقيع على صيغة زيلينسكي.

وأكد أن "الكرملين" مستعد لأي تطورات في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

كذلك زعم، دون تقديم تفاصيل، أن الدول الغربية حاولت القيام بانقلاب في صربيا بعد الانتخابات البرلمانية، لأن بلغراد لم تنضم إلى العقوبات على روسيا.

ويسعى زيلينسكي للترويج لخطة السلام المكوّنة من 10 نقاط، التي طرحها للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين، وحثّ قادة مجموعة الدول السبع على دعم فكرته في عقد قمة سلام عالمية في الشتاء.

وتهدف خطة زيلينسكي إلى انسحاب جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، مع ضمانات تكفل الأمن لأوكرانيا في المستقبل.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم أوكرانيا في صد الغزو الروسي.