إسرائيل تشن هجوماً جوياً على محيط العاصمة السورية دمشق

بقلم: يورونيوز

استهدف قصف إسرائيلي الخميس، مناطق في دمشق وجنوب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية. وذكرت مصادر إعلامية أنها تشمل قاعدة للدفاع الجوي جنوبي البلاد.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان: "حوالي الساعة 23:05 من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية". ولم تعلن الوزارة عن خسائر بشرية.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن الضربات استهدفت قاعدة تابعة للدفاع الجوي للجيش السوري ونقطة رادار في منطقة تل الصحن بمحافظة السويداء القريبة من دمشق جنوب غربي سوريا.

وهو ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد بأن غارات إسرائيلية استهدفت موقعاً للدفاع الجوي السوري في محافظة السويداء جنوب البلد، وكذلك قرب مطار دمشق الدولي.

وأضاف المرصد أن الهجوم قرب المطار جاء "بعد يوم كامل من إعادته للعمل وإقلاع أول طائرة".

وكان مطار دمشق قد خرج عن الخدمة بعد أن استهدفته غارات إسرائيلية في أواخر نوفمبر، إثر ساعات فقط من استئناف الرحلات الجوية في أعقاب هجمات مماثلة في الشهر السابق.

وأحصى المرصد، منذ مطلع العام 2023، 73 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية.