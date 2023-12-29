بولندا تعلن عن دخول جسم مجهول إلى مجالها الجوي قادما من أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

قالت القوات المسلحة البولندية يوم الجمعة إن جسمًا مجهولاً دخل المجال الجوي للبلاد قادما من أوكرانيا ثم اختفى بعد ذلك عن الرادارات.

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وقالت قيادة العمليات للقوات المسلحة على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا، إن الجسم المحمول جوا مجهول الهوية تم رصده من قبل رادارات نظام الدفاع الجوي البولندي منذ لحظة عبوره الحدود حتى اختفاء الإشارة.

وأضافت أنه تم تعبئة القوات لتحديد هوية الجسم والعثور عليه.

وعقد رئيس الوزراء دونالد تاسك اجتماعا مع وزير الدفاع والقادة العسكريين ورؤساء أجهزة الأمن القومي، يليه اجتماع لمكتب الأمن القومي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي انفجار أو سقوط ضحايا.

وقال حاكم مقاطعة لوبلين في شرق بولندا، كرزيستوف كومورسكي، لبوابة أونيه الإخبارية، إن الجسم المجهول ظهر على الرادارات بالقرب من بلدة هروبيسزو، حيث يقع معبر حدودي مع أوكرانيا. وقال كومورسكي إنه ليس لديه معلومات تشير إلى أن الجسم سقط في مقاطعة لوبلين.

حدود بولندا مع أوكرانيا هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا.