EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بولندا تعلن عن دخول جسم مجهول إلى مجالها الجوي قادما من أوكرانيا

طائرة JUMP 20 Group 3 UAS التابعة لشركة AeroVironment أثناء التمرين التشغيلي AT23 بالقرب من أوستكا، بولندا في أغسطس 2023.
طائرة JUMP 20 Group 3 UAS التابعة لشركة AeroVironment أثناء التمرين التشغيلي AT23 بالقرب من أوستكا، بولندا في أغسطس 2023. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قالت القوات المسلحة البولندية يوم الجمعة إن جسمًا مجهولاً دخل المجال الجوي للبلاد قادما من أوكرانيا ثم اختفى بعد ذلك عن الرادارات.

اعلان

وقالت قيادة العمليات للقوات المسلحة على منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقا، إن الجسم المحمول جوا مجهول الهوية تم رصده من قبل رادارات نظام الدفاع الجوي البولندي منذ لحظة عبوره الحدود حتى اختفاء الإشارة.

وأضافت أنه تم تعبئة القوات لتحديد هوية الجسم والعثور عليه.

وعقد رئيس الوزراء دونالد تاسك اجتماعا مع وزير الدفاع والقادة العسكريين ورؤساء أجهزة الأمن القومي، يليه اجتماع لمكتب الأمن القومي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أي انفجار أو سقوط ضحايا.

وقال حاكم مقاطعة لوبلين في شرق بولندا، كرزيستوف كومورسكي، لبوابة أونيه الإخبارية، إن الجسم المجهول ظهر على الرادارات بالقرب من بلدة هروبيسزو، حيث يقع معبر حدودي مع أوكرانيا. وقال كومورسكي إنه ليس لديه معلومات تشير إلى أن الجسم سقط في مقاطعة لوبلين.

حدود بولندا مع أوكرانيا هي أيضًا حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إسرائيليون يقيمون مسيرة في القدس للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

إسرائيل تشن هجوماً جوياً على محيط العاصمة السورية دمشق

روسيا تعلق على خطة زيلينسكي للسلام: "محض خيال مريض"

بولندا وارسو أنظمة الدفاع الجوي أوكرانيا الحرب في أوكرانيا