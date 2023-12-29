شاهد: الطلاب يغلقون الطرق الرئيسية في بلغراد احتجاجا على المخالفات المزعومة في الانتخابات الأخيرة

بقلم: يورونيوز

قامت مجموعة من طلاب الجامعات يوم الجمعة بإغلاق طريق رئيسي لمدة 24 ساعة في بلغراد كجزء من الاحتجاجات ضد ما يزعمون أنها مخالفات واسعة النطاق خلال الانتخابات الأخيرة في صربيا.

اعلان

وقام الطلاب بإعداد خيام صغيرة وطاولات وكراسي، وأحضروا الطعام والبطانيات وعزفوا موسيقى صاخبة في مخيمهم المؤقت.

وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في أماكنهم حتى موعد تجمع آخر مقرر يوم السبت.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التجمع يوم السبت آلاف الأشخاص مع تصاعد التوترات السياسية خلال انتخابات 17 ديسمبر وبعد الأحداث التي وقعت في احتجاج للمعارضة نهاية الأسبوع الماضي.

ونفت السلطات الشعبوية في البلاد تزوير الانتخابات ووصفت انتخابات ملء البرلمان والمناصب المحلية بأنها عادلة.

وقال فوتشيتش يوم الأحد إن مزاعم حدوث مخالفات في التصويت هي "أكاذيب" صارخة تروج لها المعارضة السياسية.

وأظهرت نتائج انتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول فوز الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه فوتشيتش في الانتخابات البرلمانية وفي انتخابات مدينة بلغراد.

وقال حزب صربيا ضد العنف، المنافس الرئيسي للحزب، إنه حرم من الفوز، خاصة في بلغراد.

وأفادت بعثة مراقبة مكونة من ممثلين عن منظمات حقوقية دولية عن وقوع مخالفات متعددة، بما في ذلك حالات شراء الأصوات وحشو صناديق الاقتراع.

وأشار المراقبون أيضًا إلى الظروف غير العادلة التي يعيشها مرشحو المعارضة بسبب التحيز الإعلامي وإساءة استخدام الموارد العامة وهيمنة الرئيس خلال الحملة الانتخابية.

وتسبب التصويت في توترات سياسية في صربيا، الدولة البلقانية المضطربة التي تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع روسيا وأيضا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.