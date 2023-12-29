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شاهد: انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا يسفر عن مقتل 40 شخصا

انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا
انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا يسفر عن مقتل 40 شخصا

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للقي أكثر من 40 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في انفجار شاحنة صهريج للوقود في ليبيريا. وقع الانفجار وسط حشد صغير. وفقا لما ذكره مسؤول طبي كبير.

وقع الحادث الثلاثاء في بلدة توتوتا على بعد 130 كيلومترا شمال شرق العاصمة مونروفيا عندما خرجت الشاحنة عن الطريق، وسقطت في حفرة، قبل أن تنفجر وسط حشد صغير.

وقال مسؤول في الشرطة برينس بي مولباه إن "عددا كبيرا من الأشخاص احترقوا".

وليبيريا هي عاشر أفقر دولة في العالم ويعيش أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة في فقر مدقع.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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