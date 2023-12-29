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روسيا تشن الهجوم الصاروخي الأكبر على أوكرانيا هذا العام بإطلاقها 122 صاروخا و36 مسيرة

مبنى في كييف طاله القصف الروسي 29/12/2023
مبنى في كييف طاله القصف الروسي 29/12/2023 Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤولون أوكرانيون يوم الجمعة إن روسيا أطلقت 122 صاروخًا و 36 طائرة بدون طيار ضد أهداف أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 13 مدنيًا على الأقل.

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وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوزني إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 87 صاروخا و27 طائرة بدون طيار من نوع شاهد خلال الليل.

وكتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك على قناته الرسمية على تيليغرام: "الهجوم الجوي الأكبر" منذ الغزو الروسي واسع في فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية استخدمت مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن روسيا "أطلقت على ما يبدو كل ما لديها" ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أوكرانيون أن عشرات الأشخاص أصيبوا ودُفن عدد غير معروف تحت الأنقاض خلال الهجوم الذي استمر 18 ساعة تقريبًا. ومن بين المباني التي تم الإبلاغ عن تضررها في جميع أنحاء أوكرانيا مستشفى للولادة ومجمعات سكنية ومدارس.

المصادر الإضافية • أ ب

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