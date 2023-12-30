بقلم: يورونيوز

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ85، بتكثيف القصف الجوي والمدفعي على مناطق عدة في القطاع، ما خلف عشرات القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

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وكثفت المقاتلات الإسرائيلية وسلاح المدفعية القصف على وسط غزة، خصوصاً مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس، حيث الكثافة السكانية العالية من اللاجئين والنازحين من أهل القطاع.

في حين تخطت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس للمرة الثانية خلال شهر للموافقة على صفقة بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، مستخدمة صلاحية الطوارئ.

إليكم آخر تطورات الحرب في غزة:

إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا رداً على إطلاق صاروخين تجاه الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت، تنفيذ ضربات في سوريا بعد سقوط صاروخين منها في الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش في رسالة مقتضبة: "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في شمال إسرائيل سقط صاروخان من سوريا في أرض قاحلة، الجيش يضرب حاليا مصادر إطلاق النار"

حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي ترتفع إلى 502

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، مقتل جندي في المعارك البرية داخل قطاع غزة، وقال الجيش أن "النقيب هرئيل شارفيت آخر القتلى في الحرب ضد حركة حماس".

وحسب إحصاءات رسمية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 168.

وإجمالاً، قتل 502 عسكرياً إسرائيلياً، منذ هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر الماضي.

متجاوزة مراجعة الكونغرس.. أمريكا تقرّ صفقة بنادق لإسرائيل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ميلي والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدّد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن المهم للمصالح الوطنية الأميركية ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تواجهها".