غزاوي يحول سيارة إسعاف تعرضت للقصف إلى صالون حلاقة

بقلم: يورونيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر سيارة إسعاف تحولت إلى صالون حلاقة بعد أن تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

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وكتب طارق المنضوج، في تغريدة نشرها على منصة "إكس" وأرفقها بالفيديو المتداول: "من وسط المعاناة أهل غزة يصنعون الأمل".

وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلن يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر 104 سيارة إسعاف وتسبب بخروجها عن الخدمة بشكل متعمد.

وأضاف أنه استهدف 142 مؤسسة صحية، وأخرج 23 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة.

وأعلن عن مقتل 21672 شخصًا وإصابة 56165 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال القدرة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال 99 من الكوادر الطبية من بينهم 3 من مدراء المستشفيات شمالي القطاع.

وتابع أنه في اليوم الـ 85 من الحرب الإسرائيلية على القطاع "ارتكب الجيش الإسرائيلي 14 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 165 شهيدا و 250 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن 70 بالمئة من ضحايا القصف الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.