بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، مقتل 14 مدنيين بما فيهم طفل وإصابة 100 آخرين جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية، ليل أمس.

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وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية أن 14 قتيلا في بيلغورود نتيجة القصف الذي شنه الجيش الأوكراني، كما أصيب أ108 أشخاص بينهم أطفال".

في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها المضادة للطائرات دمرت 13 صاروخاً أوكرانيا فوق منطقة بيلغورود في جنوب البلاد يوم الجمعة.

وقاال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود أن منطقة سكنية تعرضت للقصف أيضاً، وحث جميع السكان في منشور على تطبيق تيليغرام على التوجه إلى المخابئ من الضربات الجوية عند سماع صوت صفارات الإنذار. وأظهرت صورة نشرتها صحيفة كومرسانت تصاعد دخان أسود من المدينة.

وغالباً ما تتعرض المنطقة الروسية المتاخمة للحدود الشمالية لأوكرانيا، لقصف وهجمات بطائرات مسيرة طوال العام تتهم السلطات كييف بالمسؤولية عنها. لكن نادراً ما تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن أي هجوم داخل روسيا.

يأتي هذا بعد أن أطلقت روسيا 122 صاروخاً وعشرات المسيرات على أهداف أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 30 مدنياً على الأقل في جميع أنحاء البلاد فيما وُصف بأنه "أكبر قصف جوي في الحرب".