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الجيش الإسرائيلي يستفز بيلا حديد ويكتب أسماء عائلتها على قذائف صاروخية لقصف غزة

جيجي وبيلا حديد
جيجي وبيلا حديد Copyright Evan Agostini/2019 Invision
بقلم:  يورونيوز
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بعد إعلان تضامنهم مع المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، تتعرض العارضة العالمية بيلا حديد وشقيقتها ووالدها إلى المضايقات والهجوم من طرف الإسرائيليين. وصل حد التهديد بالقتل وكتابة أحد الجنود أسماءهم على صواريخ سيقصف بها قطاع غزة.

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ورداً على مطالباتهم المتكررة بوقف إطلاق النار، نشر الجندي الإسرائيلي حاييم غوزالي، صورة استفزازية على حسابه بمنصة "إكس"، تتضمن صواريخ إسرائيلية متجهة إلى غزة، كُتبت عليها أسماء عائلة حديد.

وكتب: "اليوم أُهدي الصاروخ الذي يطير نحو غزة إلى أقبح أسرة في عالم الأزياء: محمد، بيلا حديد، جيجي حديد".

وهذه ليست أول مرة يقدم فيها حاييم غوزالي، وهو ملاكم سابق، على كتابة أسماء مشاهير على صواريخ تل أبيب، فقد سبق له أن كتب أسماء شخصيات معروفة وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية.

وقد عبرت ألانا حديد، أخت بيلا وجيجي حديد غير الشقيقة، عن صدمتها من هذا التصرف، لافتة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشعر بالتهديد من كل شخص يحاول كشف الحقيقية ونشر التاريخ الحقيقي لفلسطين، والأفعال الوحشية التي يرتكبها".

وشددت آلانا على أنهم سيستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وسيستمرون في ترديد "فلسطين حرة" حتى يصبح أمراً واقعاً.

وكانت بيلا حديد شاركت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" منشوراً ردت فيه على أشخاص حذروها من مواقفها الداعم للقضية الفلسطينية وما قد يجره عليها من متاعب وتأثير سلبي على مسيرتها المهنية. وقالت بيلا: "لست خائفة من فقدان وظيفتي كعارضة أزياء وسأواصل الحديث عن فلسطين".

وسبق أن كشفت عن "مئات التهديدات التي تصلها بالقتل يومياً"، بالإضافة إلى تسريب رقم هاتفها وإحساسها بعدم الأمان طيلة الوقت، لكن رغم المخاطر قالت "إن شعب وأطفال فلسطين، خصوصاً في غزة، لا يستطيعون تحمل صمتنا. نحن لسنا شجعاناً، بل هم الشجعان".

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