بقلم: يورونيوز

بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، الاثنين، أن صاروخاً أصاب سفينة أمريكية في جنوب شرق ساحل عدن.

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لم تعلن أي جهة إلى حد الآن عن تبينها الهجوم، ولكن الشكوك تحوم حول جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وقالت وحدة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التي تشرف على مياه الشرق الأوسط، إن هجوم يوم الاثنين وقع على بعد حوالى 177 كيلومترًا) جنوب شرق عدن. وأضافت الوحدة إن "قبطان السفينة أبلغ عن إصابة السفينة من صاروخ سقط من الأعلى".

وقالت شركتا الأمن الخاصتان أمبري ودرياد غلوبال لوكالة أسوشيتد برس إن السفينة المستهدفة هي ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، وهي في طريقها إلى قناة السويس".

وأظهرت بيانات التتبع عبر الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس أن ناقلة البضائع الأمريكية بدأت بالعودة بعد الهجوم.

ولم يرد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط على طلب للتعليق. ولم يعترف الحوثيون في اليمن بأي هجوم، رغم أنهم أطلقوا صواريخ في السابق على تلك المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قصفت مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء وتعز وحجة وصعدة ردا على هجمات نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفناً تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة.