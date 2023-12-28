واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات صرافة في اليمن وتركيا تزعم أنهم يسهلون نقل الأموال للحوثيين

بقلم: يورونيوز

أدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن.

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أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات على أفراد وثلاث شركات صرافة من اليمن وتركيا، تتهمهم بتسهيل نقل الأموال إلى الحوثيين، وذلك ردًا على هجمات الجماعة الموالية لطهران على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتشمل العقوبات نبيل علي أحمد الحدث، الذي يشغل منصب رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء، وأيضًا هو رئيس شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية، إضافة إلى ثلاث شركات صرافة تعمل في اليمن وتركيا.

وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية، أن الأشخاص والشركات ساهموا في تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من المساعد المالي الإيراني الخاضع للعقوبات سعيد الجمال.

وتمنع العقوبات الأمريكية الوصول إلى الممتلكات والحسابات البنكية الأمريكية، وتحظر أيضًا على الأشخاص والشركات المستهدفين إجراء أي أعمال تجارية مع الأمريكيين.

وتم الإعلان عن هذه الإجراءات من قبل الخزانة الأمريكية يوم الخميس، وتعتبر جزءًا من سلسلة التدابير التي تتخذها واشنطن لمعاقبة الحوثيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها عقوبات على 13 شخصًا وشركة متهمين بتحويل الملايين من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

وأكد بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن "إجراء اليوم يعكس عزمنا على ضبط تدفق الأموال غير المشروعة إلى الحوثيين، الذين يواصلون تنفيذ هجمات خطيرة على الشحن الدولي، ويعرضون استقرار المنطقة للخطر.

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر ضد السفن التجارية إلى تعطيل التجارة ودفعت إلى شن عملية بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية طرق الشحن.

وشن الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك العاصمة صنعاء، أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفقا للبنتاغون.