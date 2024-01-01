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تحت شعار "الحماية والتعزيز والتخطيط".. بلجيكا تتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي

مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا‘ بروكسل، 20 سبتمبر 2023.
مقر الاتحاد الأوروبي في بلجيكا‘ بروكسل، 20 سبتمبر 2023. Copyright Virginia Mayo/AP
بقلم:  يورونيوز
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تتولى بلجيكا اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، وتحتضن مقرات المؤسسات، وتمارس هذه المسؤولية للمرة الـ 13.

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وستستمر رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي حتى نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، وستسلم بروكسل بعدها الرئاسة إلى بودابست.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الأهداف الثلاثة التي اختارها عند تقديم برنامجه للأشهر الستة المقبلة هي" "حماية المواطنين، وتعزيز الاقتصاد، والتخطيط لمستقبل أوروبا". 

وأضاف دي كرو أن "تطلعات أكثر من 440 مليون (مواطن في الاتحاد الأوروبي) عالية.. والناس يعتزون بالثقة والرؤية.. هذه تطلعات مشروعة وعلى الاتحاد الأوروبي واجب الاستجابة لهذه التحديات.. وتحقيق النتائج هدفنا".

وهذه المرة سيتم اختصار فترة رئاسته بسبب الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من حزيران/ يونيو. 

وتشدد سلطات البلاد أن بروكسل تتولى الرئاسة في لحظة فارقة وسط صراعات في أوكرانيا وغزة، فضلاً عن التحديات العالمية مثل تغير المناخ والهجرة.

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