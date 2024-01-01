الشرطة الألمانية توقف ثلاثة أشخاص على صلة بتدبير هجوم على كاتدرائية كولونيا

بقلم: يورونيوز

كانت الشرطة الألمانية كثفت من دورياتها الأمنية في المدينة، حيث منع مئات من أفرادها المظاهرات، وأغلقت الكاتدرائية أبوابها أمام السياح، بينما سمح للمصلين بدخولها.

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أوقفت الشرطة الألمانية ثلاثة أشخاص آخرين، على صلة بتهديد أبلغ عنه قبل أسابيع، وكان يتعلق بتدبير هجوم على كاتدرائية كولونيا خلال أيام عطلة نهاية العام.

وتمت الإيقافات بعيد أيام من اعتقال شاب ثلاثيني طاجيكستاني، على صلة بالإعداد لتنفيذ هجوم على الكاتدرائية المشهورة عالميا، غرب ألمانيا.

ويعتقد وفق يوروفجين أن المشتبه بهم كانوا يعدون لاستعمال عربة خلال الهجوم، عشية رأس السنة الميلادية الجديدة 2024. وكان إنذار بوقوع هجوم "إرهابي" أطلق في كولونيا منذ نحو شهر.

وإلى حد الآن تم إيقاف أربعة أشخاص. وتقول الشرطة الألمانية إنه تم تفتيش عديد الشقق في المنطقة، ورفعت من درجة التأهب الأمني.