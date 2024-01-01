شاهد: طواقم طبية فرنسية تعالج جرحى غزة على متن حاملة طائرات

بقلم: يورونيوز

يوجد على متن هذه السفينة الحربية 80 طبيبًا وممرضًا، عسكريين ومدنيين، ويعالجون عشرات الجرحى من سكان غزة.

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بدأت حاملة طائرات فرنسية وعلى متنها فريق طبي متخصص، بمعالجة جرحى غزة في ميناء العريش المصري القريب من القطاع.

يبلغ طول حاملة الطائرات "ديكسمود" الراسية في المرفأ المصري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 199 مترًا وعرضها 32 مترًا.

معالجة المرضى داخل السفينة EBU

ويوجد على متن هذه السفينة الحربية 80 طبيبًا وممرضًا، بين عسكريين ومدنيين، ويعالجون عشرات الجرحى من سكان غزة. ويشمل المستشفى غرفتي عمليات وأجهزة أشعة ضوئية ومختبرات تحليل.